廉署起訴四名三跑分判商前「工頭」　涉收回佣約43萬元 (15:03)

案發時德鑄工程是三跑項目分判商，負責招聘建築工人參與各類工程。62歲首案被告廖賢民是德鑄前索具裝配工人「工頭」，涉於2020年8月至前年3月期間，串謀另一名「工頭」及多名工人，使他及另一名「工頭」從29名工人接受非法回佣約23萬元。51歲的次案被告王曦是德鑄前紮鐵工「工頭」，涉於2020年3月至前年7月期間，分別串謀4名紮鐵工，從對方接受非法回佣共約12萬元，並再向其中2名紮鐵工分別接受1000元及索取55個工作天的非法回佣。王又涉從另一名紮鐵工接受非法回佣1300元。

40歲的第三宗案件被告葉應藍是德鑄前紮鐵工「工頭」，涉於2020年9月至前年3月期間，從一名紮鐵工及一名雜工上，分別收取非法回佣逾55000元及3900元。至於62歲的被告莫伯祥，是德鑄前木工「工頭」，涉於前年6月至去年3月期間，向2名木工索取每個工作天200元至400元的非法回佣，及從其中一名木工接受非法回佣約20000元。4名前「工頭」被控20項代理人接受利益罪、5項串謀使代理人接受利益罪，及4項代理人索取利益罪。