初選案｜區諾軒：不視吳政亨為初選組織者　楊雪盈違共識參選　彭卓棋無允無差別否決預算案 (14:39)

代表吳政亨和余慧明的大律師石書銘表示完成盤問區諾軒後,由大律師張耀良代表楊雪盈盤問,區指楊曾向政府爭取撥款。之後楊在初選落敗但出選立法會,法官李運騰問,那是否與「35+」共識背道而馳?區答道是,採取「靈童制」之下,楊並沒獲勝出初選者的提名參選立會。

彭卓棋的代表大律師盧敏儀盤問時稱,區曾指初選應與戴耀廷的文章〈真攬炒十步 這是香港宿命〉分開看待,問初選提名表格有否提到這文章?區表示沒有。盧又問,初選計劃實際上是否與文章分開?此時控方和法官打斷,法官李運騰指不肯定這條問題會否「適得其反」。盧改問「35+」文件和相關協調會議是否並無提過該文章?區表示同意。區亦說,彭無表明若然當選,就會無差別否決財案。

至於民協何啟明由大律師阮偉明代表盤問,區供稱和何不算相熟,區指民協屬傳統民主派,並站於較溫和位置,而區與何只是一同關注領展議題。

自行抗辯的大律師劉偉聰表示,他曾在九龍西首次協調會議上反映初選的本質「不民主」,會侷限選民的選擇權,區諾軒表示記得此事。劉又指,區供稱他曾出席第二次協調會議,實情是他沒有出席。區承認不排除記憶有錯,「如果我真係錯嘅,我好歡迎大家否定我」,庭上多人發笑。劉盤問完畢,向區表示「祝你在未來的聆訊程序一切順利」(I wish you the best in your future proceedings)。