立場新聞案｜控方以911類比海外倡港獨行動問應否規管　鍾沛權指若不涉暴力就屬言論自由 (14:19)

控方針對立場17篇文章提控，並在盤問鍾沛權時，新增檢控範圍外、由區家麟撰寫的9篇文章，當中〈【惡法日誌】摧毀即貫徹 攬炒即繁榮〉一文，形容國安法「霸道」、「連外國人在外國的言行也要管轄，自以為是宇宙大王」。控方反問「外國人喺香港或外地煽動港獨要唔要管呢？」鍾沛權則答，若止於發言支持港獨，沒提出非法或暴力手段，過去香港一直容許提倡港獨。

控方續指，「唔好講到港獨咁極端」，並以911襲擊為例，若飛機未進入境內，收到信息指示劫機，「都未去到（支持）獨立嘅地步，係挑釁你國家」，應否受國安法規管。鍾強調「人命係最重要嘅原則」，但純粹提倡政治主張而不涉暴力，應受言論自由保障。

控方續根據檢控基礎之一，區家麟撰寫的〈災難現場〉文章提問，指文中將《蘋果日報》高層被捕描述為「國安警察把利劍指向記者」，但該五名高層最終認罪，反映警方的指控「未必係無的放矢」，但文章「一面倒」批評警方。鍾沛權反駁，「呢啲唔係叫一面倒」，而是每人基於個人判斷交代其意見，至於警方指控是否屬實，他則認為是「觀點與角度」。