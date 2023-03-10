港澳特首祝賀習近平連任　李家超：熱烈祝賀　賀一誠：衷心擁護 (13:06)

李家超指，自十八大以來，習近平帶領全國人民開創中國特色社會主義新時代，國家取得歷史性的發展成就和偉大進程，中央亦堅定不移，全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治方針，並落實「愛國者治港」原則，全面支持香港進入由治及興的新階段，促進香港長期繁榮穩定。特區政府將繼續團結香港各界，集中發展經濟，改善民生，建設美好香港，做好和說好「一國兩制」成功實踐的事實，並更積極融入國家發展大局，努力為中華民族偉大復興作出貢獻。

賀一誠就表示，要向習近平「致以最熱烈、最誠摯的祝賀」，並同樣讚揚習近平自十八大以來，帶領全國各族人民開創了中國特色社會主義新時代，「充分展現了大國領袖的政治智慧、戰略定力、使命擔當、為民情懷，贏得了全體中國人民的衷心擁戴」，相信在習近平帶領下，中國各項事業一定能沿二十大確立的方向順利前進。

賀一誠亦指，澳門將「在以習主席為核心的中央的領導和支持下」，按照二十大和全國兩會的戰略部署，全面準確、堅定不移貫徹一國兩制、澳人治澳、高度自治的方針，落實「愛國者治澳」根本原則，維護國家主權、安全及發展利益，高度重視解決民生福祉的急切問題，加快經濟適度多元發展，確保澳門經濟社會長期繁榮穩定。