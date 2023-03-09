尖沙嘴藥房賣花旗蔘「斤變兩」 收高16倍價錢 海關放蛇拘兩男店員 (22:00)

海關版權及商標調查課不良營商手法調查第一組指揮官石家諺表示，針對近日收到的同類舉報，海關分析發現有不良商戶專門以內地客為目標，看準他們不熟法例和人生路不熟，故意以回避或以模糊不清手法銷售，又要求電子支付，在顧客不知情下收取比原價貴幾倍至過百倍價錢，「即所謂斤變兩，兩變錢手法」，有商戶在顧客不知情下將貨品切片或磨粉，逼使他們在不情願下買貨品。

石家諺表示，隨著全面通關，訪港旅客愈來愈多，提醒光顧參茸海味店或藥店的顧客小心留意計價價錢牌上計價單位並應問清楚；未肯定總格價前勿輕易容許店員將貨品切片或磨粉，也不輕易將信用卡交給店員或打開自己付款程式；萬一遇到不良營商手法要堅決表態和不交易，盡快向海關舉報和協助刑事調查。