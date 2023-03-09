運輸署設10人小組檢討司機體檢機制　醫學界為主　無運輸業界代表 (19:18)

北角炮台山道上周日（5日）有八旬的士司機駕駛時發生嚴重交通意外，高齡司機體檢問題引社會關注。運輸署長羅淑佩多次重申去年中已成立專家小組檢討駕駛執照持有人體檢機制，惟一直沒透露小組成員名單及檢討進度。署方今日（9日）回覆本報，透露小組由運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍任召集人，其餘10名成員大多來自醫學界，未見運輸業內人士。署方指，小組自去年6月成立以來曾召開兩次會議，初步訂定了檢討涵蓋的範疇，及討論工作計劃，如有具體建議，政府會盡快公布詳情。