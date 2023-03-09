運輸署設10人小組檢討司機體檢機制　醫學界為主　無運輸業界代表 (19:18)

北角炮台山道上周日（5日）有八旬的士司機駕駛時發生嚴重交通意外，高齡司機體檢問題引社會關注。運輸署長羅淑佩多次重申去年中已成立專家小組檢討駕駛執照持有人體檢機制，惟一直沒透露小組成員名單及檢討進度。署方今日（9日）回覆本報，透露小組由運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍任召集人，其餘10名成員大多來自醫學界，未見運輸業內人士。署方指，小組自去年6月成立以來曾召開兩次會議，初步訂定了檢討涵蓋的範疇，及討論工作計劃，如有具體建議，政府會盡快公布詳情。
10名成員包括運輸署助理署長（行政及牌照）郭惠英、衛生署家庭醫學顧問醫生（長者健康服務）李兆妍、衛生署首席醫生（衞生行政）梁芷薇、醫院管理局總行政經理（聯網運作）李立業、香港家庭醫學學院主席周偉強、香港家庭醫學學院委員會委員陳景康、香港內科醫學院委員會委員梁彥欣、香港內科醫學院老人醫學專科委員會陳德揚、香港社會醫學學院職業及環境醫學專科委員會盧俊恩，以及運輸及物流局首席助理秘書長梁兆燾。另港大醫學院公共衛生學院會擔任小組顧問。
署方指，於去年第二季委聘港大醫學院公共衞生學院顧問團隊在醫學方面提供專業意見，並研究檢討司機體格檢驗安排及相關事宜。團隊會協助整合專家小組及醫療界別提供的醫學意見，以及支援諮詢和法例修訂工作提。