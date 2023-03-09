醫管局高層超市盜竊案　辯方結案重申被告因擔憂女兒而分心 (19:13)

被告趙名宇(47歲)及莊慧敏(48歲)否認於去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件食物。

控方陳辭表示，法庭已裁定兩被告是自願下在警署內錄取口供，而且兩人可以及早向保安解釋因為分心或無為意才犯案，惟相關說法直到審訊時才帶出。

辯方則指出，案發時杭州市拱墅區內爆發疫症，被告的孻女身處疫區，故二人身為父母，有擔心兒女之情很正常。況且從閉路電視片段可見，兩名被告在自助付款機掃描貨品時無互通眼色、莊主動叫職員協助、以及將所有貨品攤放在枱上等，辯方形容兩人毋須做此「假動作」。

最後辯方指，雖然控方提出對被告不利的情況，包括他們帶走逾30件貨品中，未付款貨品佔總數近3分1，以及最貴的3件貨品都是未付款，但是考慮兩名被告行為不鬼祟及沒有即時離開超市，認為法庭不能排除二人可能分心的說法。