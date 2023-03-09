初選案｜區諾軒稱五大訴求各有解讀　難評他人立場 (19:10)

代表吳政亨和余慧明的大律師石書銘，問及區諾軒的學術和從政背景，區同意他在民主運動前線工作10年，過往民主派在立法會是多票少議席，「35+」計劃是民主派政改的延伸。石問，民主派當時是否對政改感挫敗，法官李運騰認為，區不能代表他人回答，法官陳慶偉提醒切勿以審訊當作政治平台。

區供稱，立會過半的用意是要求政府問責和回應公眾訴求，他曾撰文提及當時民主派主要有兩種聲音，一方支持「攬炒」並否決財案，另一方希望增加在議會談判力量。區確認石指出，五大訴求分別為撤回逃犯條例、成立獨立調查委員會、撤回暴動定性、特赦被捕者和落實雙普選。

區指出，另有人提出訴求包括官員就警暴問責和時任特首林鄭月娥下台，各人對於五大訴求有不同講法。李官稱，那豈非猶如聖誕樹般，掛上甚麼東西都可以？區答道「都離唔開七隻（條）樹枝」，眾被告隨即發笑。

區表示以他解讀《基本法》，政府和立會處理財案的機制上「互諒互讓」，透過談判處理分歧，舉例指議員和特首會面洽談，良好政治制度應該能做到此點。在「35+」而言，區的確曾經期望過新任立會，與政府藉談判解決反修例風波。而區特別提到，他將「攬炒派」歸結為，不斷施壓要求政府妥協。案件明（10日）續。