男學生涉理大外圍衝突認暴動　官質疑為何不一早認罪 (18:20)

報稱學生的被告鄔梓龍（現年20歲）與另外14人，同被控於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

陳官一度關注，被告至今年初才打算認罪，詢問為何延誤了兩年認罪，而一旦再拖延便可能超過21歲，不能索取大部分少年罪犯適用的院所報告。辯方則指責任在法律團隊，冀法庭不要怪罪被告；陳官則指辯方團隊應採取對年輕被告最有利的做法，最終為被告索教導所報告，但強調不代表會判入教導所。

被告承認的案情指，有示威者自2019年11月11日佔據理大，其後遭警方包圍，有網民呼籲營救校內示威者，包括在彌敦道至加士居道一帶組成戰線。警方在案發晚9時許到達該區，遭示威者擲汽油彈等雜物，警方則發射催淚彈驅散，並在11時許圍捕示威者，拘捕包括被告在內的213人。被告被截獲時身穿深色衣物，背囊內有黑色面巾和頭套。