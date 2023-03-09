醫委委員涉藉公職招生意　事主供稱接觸被告後才打算申索 (17:49)

被告劉慧兒（64歲）所涉的案發日期介乎2017年4月至2018年1月之間。新加坡籍事主李守義供稱，2017年5月22日他首次收到社區組織協會幹事彭鴻昌來電，彭表示經「一名律師」知悉其已向醫委會投訴，該律師同時處理另外兩名病人向肇事醫生黃漢威申索的事宜，相信能幫上忙。李遂答應26日到律師任職的事務所會面，「覺得有希望，有人幫我伸張正義」。

李續指，事前他不知道律師的身分，亦不知事務所名稱，直至會面當日在彭鴻昌陪同下，到被告任職的方氏律師事務所，才首次接觸被告。被告稱她為醫委會成員，不便直接找他，李並向被告解釋自身情況，指黃醫生只花了一個星期分析其情況便決定替他施行鼻中隔移除手術。被告了解後，認同黃「好衰」，又提醒他申索期只剩下兩個月，李經考慮決定聘用被告代表他於民事訴訟中行事。