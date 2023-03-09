男教師涉為「香港獨立黨」骨幹成員被捕　律政司改控串謀煽動他人分裂國家 (16:22)

經修改控罪後，被告黃煡聰被控於2020年7月1日至2022年11月1日其間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港或中國任何部分從中國分離出去；非法改變香港或中國任何部分的法律地位；或將香港或中國任何部分轉歸外國統治。

控方今呈上修訂控罪書和轉介文件，在辯方不反對之下，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉批准修改控罪。辯方沒有保釋申請，被告須繼續還押。

根據國安法第20條，任何人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即屬犯罪；對首要分子或者罪行重大者，判終身監禁或囚10年以上。根據第21條，任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人實施國安法第20條規定的犯罪，情節嚴重者判囚5年以上、10年以下。