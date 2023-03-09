立場新聞案︳控方指區家麟提六四易煽動情緒　鍾沛權斥說法荒謬、詆譭 (16:10)

控方檢控基礎中的17篇文章，有4篇由區家麟撰寫，控方今續圍繞〈「煽動」作為一種法律武器〉提問，質疑文中提及內地人自製「銘記八酒六四」酒，亦被控煽動顛覆國家政權罪，令對六四有深刻感受的港人「都唔使google新聞，佢見到就嬲」。鍾沛權則反駁控方說法「荒謬」，又指不認為文章令巿民情緒升溫，可以是得到認同或共鳴。

控方又引述立場報道區家麟的Facebook帳號在2020年因涉及「辱罵」而遭短暫封鎖。前總編輯鍾沛權則解釋經常有帳號遭受投訴而被封鎖，而Facebook在短時間內解封專頁，亦沒有刪帖文，反問控方若推論事件反映區的文章有問題，「即係Facebook認為佢冇問題？所以解禁？」

連日盤問以來，控方新增至少6篇區家麟的文章提問。鍾沛權則稱，控方合共再抽出逾160篇區的文章供他查看，而他大致上可總結文章有事實根據，亦認為區冒着國安法的風險撰文，是出於作為知識份子的責任感。控方可判斷其價值觀錯誤，「甚至一路堅持嘅普世價值喺新香港環境底下，要讓路畀國家安全」，但亦不應詆毁區的意圖。