中大推鐵欄撒粉案　辯方稱控方無足夠證據指兩被告參與集結 (14:15)

前年1月11日中大開課日，約10名穿黑衣者在大學站外呼籲學生入校園時不必出示學生證，其後推跌鐵欄及向保安員撒生粉。4名中大生涉參與非法集結而被捕，其中一男早前認罪，包括中大學生會前會長區倬僖在內3人不認罪，昨日一人被裁定表證不成立，其餘兩人今（9日）繼續在沙田裁判法院受審，裁判官聽畢結案陳詞後，押後案件至本月24日裁決。
被告區倬僖（23歲）及梁顥維（26歲）均不選擇自辯。梁顥維的友人、辯方證人鄧柏濤供稱，當日他與梁相約一同午膳。約11時半，梁向鄧傳信息指，他會在中大民主女神像外等候鄧，不久後又指因為大學站外發生了一些事而失約，至當晚才解釋是發生了示威抗議。鄧確認案發的校園出入口保安站與民主女神像的位置接近。
控方不爭議參與非法集結中的「參與」等於在場的法律原則。區倬僖的代表律師陳詞指，控方無法證明片段中由紅衣變裝成黑衣的疑犯是區，因為警員只是透過衣服，而非外貌、身形及步姿等以辯識身份，故證供欠穩妥，法庭應接納區於關鍵時間並不現場。
梁顥維的代表律師同樣指，警員指稱在片段中認出黑衣疑犯是梁的證供不應呈堂，而即使片中疑犯是梁，但他只是在20米外拍攝事件，稱不上是參與非法集結。況且有證據顯示，梁當時出現在民主女神像外是為等候友人。