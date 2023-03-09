中大推鐵欄撒粉案　辯方稱控方無足夠證據指兩被告參與集結 (14:15)

被告區倬僖（23歲）及梁顥維（26歲）均不選擇自辯。梁顥維的友人、辯方證人鄧柏濤供稱，當日他與梁相約一同午膳。約11時半，梁向鄧傳信息指，他會在中大民主女神像外等候鄧，不久後又指因為大學站外發生了一些事而失約，至當晚才解釋是發生了示威抗議。鄧確認案發的校園出入口保安站與民主女神像的位置接近。

控方不爭議參與非法集結中的「參與」等於在場的法律原則。區倬僖的代表律師陳詞指，控方無法證明片段中由紅衣變裝成黑衣的疑犯是區，因為警員只是透過衣服，而非外貌、身形及步姿等以辯識身份，故證供欠穩妥，法庭應接納區於關鍵時間並不現場。

梁顥維的代表律師同樣指，警員指稱在片段中認出黑衣疑犯是梁的證供不應呈堂，而即使片中疑犯是梁，但他只是在20米外拍攝事件，稱不上是參與非法集結。況且有證據顯示，梁當時出現在民主女神像外是為等候友人。