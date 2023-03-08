初選案︳區諾軒：初心是不綑綁參選人否決財案　認為戴耀廷發文述「攬着中共跳出懸崖」瘋狂 (18:07)

代表第八被告鄭達鴻的大律師今午完成盤問區諾軒，第十被告楊雪盈一方原本打算發問，法官陳慶偉關注會否輪到第五被告吳政亨提問。代表吳政亨和第四十七被告余慧明的大律師石書銘表示，吳政亨被列入公訴書的最後一人。經商討後，法官陳慶偉要求石書銘即時展開盤問。

石書銘問到，區諾軒會否知道余慧明對初選目標的想法。區表示，他只知道余慧明和其他衛生服務界參選人聯絡戴耀廷舉辦初選，他本人沒有「沾手」該界別的初選工作。區又指，他主要接觸和沈旭暉有聯絡的功能組別參選人，那些人「在本案而言，甚至唔應該被視為謀劃的一部分」。法官李運騰遂提醒，相關人士是否涉及串謀（conspiracy），要留待法庭決定。

石書銘透露，區諾軒曾錄取書面供辭，談及在港台節目表明反對戴耀廷的言論，主張初選活動與戴耀廷的文章應該分開審視。法官李運騰質疑，區不同意戴耀廷就否決預算案的看法，但有否與對方討論？區表示，初選協調會議存在不同意見，「我曾經相信，𠵱一個係參選者自己的選擇」，但戴耀廷陸續發文提倡「攬炒」，「我開始覺得佢的睇法，令到初選有質性上面的變化」。聆訊明（9日）續。

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