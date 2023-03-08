童樂居29歲職員認4項虐兒罪　求情稱「成間中心本身有病」受氣氛影響犯案 (17:05)

另外5名被告陳綺雯（49歲）、馮凱琍（25歲）、鄧美欣（25歲）、盧敏兒（53歲）、郭愛萍（28歲）則分別押後3月21日、3月29日及4月14日再訊，待索取法律意見、與控方磋商等。5人分別被控共36條虐兒罪，其中共8項控罪將繼續在區院處理，各人續保釋候訊。

趙運紅（現年29歲）則承認4項虐兒罪，另外一項控罪將在區院處理。案情指，她在前年11月19日至12月14日，6度襲擊4名2至3歲的幼童，包括用毛巾大力捽兩歲女童W的臉，令她大聲哭喊，再將她甩向地，又大力拉扯3歲女童I的頭髮，令她從後墮地；被告亦兩度襲擊兩歲的男童B，在6名兒童面前，雙手掹力推B，令他仆前跌地，撞到其他兒童，又用雙腳夾緊B及拉扯其頭髮，令他哭喊和掙扎，再以尿片打他的臉，B則用手掩面和捽眼。

辯方求情指，被告家人及長輩撰求情信，描述她有愛心，立志成為幼兒工作者，犯案令家人感詑異。被告當時未能負荷工作量，受院舍的氣氛影響犯案，至今無法原諒自己；被告剛懷孕及結婚，母親有長期病患，父親則剛確診大腸癌，案件令家中頓失經濟支柱。求情時，被告母親在庭上嚎啕大哭，被告則低頭拭淚。