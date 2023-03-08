海關檢近9000萬元私煙拘2男 (16:31)

海關港口及海域科聯同稅收罪案調查科，採取聯合行動打擊海上走私香煙活動，於上周五（3日）上午，關員發現一艘只載有3隻貨櫃的躉船，在油麻地對開海面，企圖利用其他躉船作掩護，懷疑進行走私活動，隨即鎖定目標調查。

稅收罪案調查科其後展開跟進調查，分別在青衣青鴻路及油麻地海輝道截查兩架涉案貨櫃車，並在車上兩個貨櫃，共檢獲1900萬支未完稅香煙，相信兩個貨櫃從該可疑躉船取得。同日下午，在油麻地貨物裝卸區的搜查另一艘躉船，於一貨櫃內再檢獲500萬支未完稅香煙，行動中，共檢獲的私煙市值約8900萬元，應課稅值約6000萬元。並拘捕兩名分別30歲及62歲涉案貨櫃車男司機。檢獲的私煙約三成為本港不常見牌子，相信經本港重新包裝後，再轉運到其他國家。

自上月22日財政預算案提高煙草稅之後，海關採取名為「風暴」的反私煙特別行動，在全港打擊不同類型的私煙活動，包括今次破獲的一宗，海關共偵破77宗，檢獲5800萬支未完稅香煙，市值約2億元，應課稅值約1.4億元，共拘捕47男7女，年齡介乎15至79歲，並扣查4輛車。