初選案︳區諾軒稱私人信被庭上展示　「對我有一定傷害」　認為引用可免則免 (17:15)

代表公民黨鄭達鴻和社民連梁國雄的資深大律師潘熙繼續盤問區諾軒，潘展示戴耀廷在2020年5月於《明報》撰寫文章，談及全國政協委員張志剛指正戴關於否決財政預算案的觀點，戴認為對方看法有謬誤。區作供指，建制派認為初選有問題，而張志剛的觀點是其中一例。

區續稱，有初選參加者擔心會否觸犯國安法，但未仔細問及否決財案，其間戴嘗試解釋否決財案為合法，但區無法觀察初選參加者是否因為戴的說法而放心。

此外，潘熙問及區諾軒手機的行事曆，區表示反而不介意於庭上展示行事曆，他稱於2020年3月下午約2、3時在新蒲崗出席沈旭暉35+交流會。但根據截圖，以新蒲崗勤達中心一單位為名的活動在3月20日上午10時舉行。

行事曆又顯示，於同年5月6日名為「simon shen」的活動，區供稱，他和沈旭暉及功能組別參選人在林瑞華的餐廳吃晚飯，區形容為「非正式交流」，出選功能組別飲食界的林瑞華當時在場。區指，出席人士絕少提及否決財案，而他印象中林提過否決財案會造成兩難局面，因為林需要照顧飲食業界的意見。區又說，不肯定鄭達鴻當選後會否否決財案。