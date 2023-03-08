葵涌醫院精神科病房石屎剝落　醫管局就近日事件致歉　1個月內檢查所有醫療儀器及高危建築 (15:41)

葵涌醫院行政總監阮家興說，涉事病房當時無人使用，職員聽到巨響後發現有碎片剝落，院方其後已封閉涉事及附近數間診症室，發現另外一間診症室亦出現石屎疑不安全情况，會在今日內進行院內勘察，確保安全後才會讓病人在房內活動，亦會調查今次事故成因。他稱，已主動通知所有病人家屬，今日可如常探病。

醫管局策略發展總監程偉權指，已要求7個聯網駐場設施管理組進行檢查，涉及懸掛的醫療儀器、室內樓宇結構及樓宇外部，會優先檢查以往曾出現滲水或剝落、接近會震動的大型機器等地方，料1個月內可完成勘探。

富士達負責所有聯網樓宇勘察工作

涉事的樓宇勘察顧問為「富士達建築及工程顧問有限公司」，程偉權說，現時所有聯網的樓宇勘察工作均由該顧問公司負責，包括早前同樣發生石屎剝落事故的青山醫院。程續指，青山醫院事故後已加強監督該公司表現，包括指派設施管理組職員及屋宇保養測量師，監察富士達工作，並另外進行勘察，比對兩者的結果。他又說，與富士達的合約為期2年多，將於今年約11月完結，如發現該公司工作不達標或違規，或向監管機構匯報。

行政總裁高拔陞強調，醫管局對院內設施的安全有最終責任，就近日事件或對病人及職員造成對安全上的影響致歉。他又說，一向以公開透明政策處理事故，如有事件發生亦要求職員匯報，當局如有初步資料會盡快向外公布，但強調亦需時了解事故內容及成因。

委員會3個月內交報告

另外，醫管局成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，由醫管局大會成員溫文儀作主席，成員包括註冊專業工程師湯永成及黃永灝、建築署前署長林余家慧、立法會議員林哲玄及資深企業傳訊人員莊偉茵，部分人士同為醫管局大會成員。委員會將檢視醫管局醫療儀器策略及整體措施、應對及通報機制，料3個月完成檢討及提交建議。