蔡天鳳碎屍案︳涉向前夫介紹遊艇公司職員助潛逃　29歲KOL准保釋候訊 (11:12)

報稱無業的被告潘巧賢（29歲），被控一項意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。控罪指她於或約於2023年2月24日，在香港某處當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而她知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情况下，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。

控方不反對保釋。署理主任裁判官黃雅茵批准被告以5萬保釋，其間不得離港，須交出所有旅遊證件，即回鄉證及特區護照，每周到警署報到兩次，住所更改前24小時須通知警方。

被告穿灰色連帽衛衣應訊，雙手交疊在後方，表現平靜，背向旁聽席。裁判官讀出保釋條件後，她低聲回答「明白」。

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