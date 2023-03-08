工會稱葵涌邨垃圾站清潔工個人物品同被清走　批房署未提供儲物空間 (10:37)

李美笑今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，有關垃圾站外判清潔公司負責，據她之前去觀察，站內沒有儲物櫃及更衣空間，故清潔工要將個人物品放在站內，「你都冇Locker（儲物櫃）提供畀佢，佢擺邊啫係咪？咁佢咪唯有擺喺個站度囉。」

李美笑說，以往亦曾有人作投訴，房署已要求清潔工清走個人物品兩三次，但未知是否曾要求清走畫作等。她認為，房署雖然非直接僱用外判清潔工，但亦應關注站內職安問題，包括提供食水及儲物空間等，又稱食環署亦逐漸為工友增設休息室設施，冀房署作出改善。

李美笑又說，數年前曾與區議員到該垃圾站視察，非常欣賞清潔工的做法，「令人唔會諗到係垃圾喎」，她對於要清走感到可惜，認為只要保持環境乾淨，即使保留有關收藏亦可。

房屋署昨日回應稱，垃圾站是處理垃圾的處所，不適合存放物品，且要不時徹底清潔消毒，以保持環境衛生，因此擺放垃圾站內的雜物須移走。

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