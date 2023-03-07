青年涉搶槍囚4年9個月提上訴被駁回　維持原判 (18:31)

申請人陳鎮顯早前承認兩項拒捕罪，經審訊後被裁定暴動及企圖無牌管有槍械罪成。申請方陳辭指，被告沒有預謀管有槍枝，糾纏期間警員佩備肩上的布袋槍一時滑落，陳才觸摸到該槍。惟彭官認為，儘管如此，陳應該知道那是槍械。申請方亦稱，陳讀書成績良好，認為法庭判刑應着重更生。彭官反駁指不認為陳背景特別，不少被告當時受社會風氣影響。

彭官聽畢雙方陳辭表示同意原審就兩罪定罪裁決。對於申請方對身分辨認有爭議，彭官稱，陳鎮顯全身衣着和涉案影片拍攝到的施襲者，有5項之多的特徵相同，對陳有壓倒性不利。而且，陳按下霰彈槍的扳機3次，彭官認為陳當時沒失去重心，不可能非刻意地拉扳機。

至於刑期方面，彭官指出陳被判刑時年滿18歲，法庭無責任索取教導所或更生中心等院舍報告。彭官批評本案情節惡劣，案發時間非短暫，陳曾經對他人箍頸，遭制服時奮力抵抗，並3次扣下扳機，幸好保險制沒有鬆掉；背景報告又顯示陳否認犯案。彭官認為兩罪裁決沒有合理可供辯之處，而且刑罰不屬明顯過重。