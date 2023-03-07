立場新聞案｜控方指區家麟文章提劉曉波如揭中國瘡疤　「聽個名都知唔妥當啦」 (18:12)

控方針對兩篇區家麟的文章提問，在前年6月發布的〈「煽動」作為一種法律武器〉，形容叫喊「結束一黨專政」口號便足以被控煽動。控方引述中國憲法，列明中共領導是中國特色社會主義的最根本特徵，反映憲法禁止破壞中共的領導，「你推翻我（中共）咪即係推翻個國家」。在國安法出現後，顛覆國家政權成為控罪之一，明顯違法；鍾沛權則認為，推翻執政黨地位的過程可以是合法，可以經過協商、修憲，「唔敢講一定違法」。

至於前年2月發布的〈穿官袍戴假髮演一台爛戲〉，控方認為文章批評法官不是依法審案，而在公眾對法治信心下滑之際，發布批評法庭的「不實指控」，容易削弱公眾對司法的信心，煽動對司法的憎恨。鍾沛權則不同意，強調不論批評聲音正確與否，也可以讓政府知悉，若指控正確，政府盡快改正，若指控失實，政府亦可盡快澄清，反而可能鞏固公眾的信心，禁制言論只會令不實指控發酵。