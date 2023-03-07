警拘17男女涉11宗網上騙案　其中一宗網上情緣騙案涉400萬騙款 (18:08)

黃大仙警區重案組督察吳秉琛指，今次行動主要針對最常見的網上情緣及網上投資騙案，11宗案件共牽涉36名事主，包括11男25女，年齡介乎19至68歲。其中一宗損失超過400萬元的投資騙案，事主任職文員，於2021年2月至4月期間，透過網上交友平台認識騙徒，其後騙徒介紹投資黃金期貨，並聲稱有高回報，誘騙事主在一虛擬投資平台開設戶口，按照平台指示將資金存入不同銀行的指定戶口作投資用途，事主其後欲取回本金時，平台客戶服務會以不同藉口，例如稅項及手續費等，要求事主再存錢才可提取本金，最終事主無法取回資金，共損失425萬元。警方接獲事主報案後，透過反詐騙協調中心，成功攔截協助事主追討部分損失，亦於今次行動拘捕3名涉案人。

吳續指，近期網上情緣騙徒普遍採用類近手法行騙，當事主在社交平台結識自稱在外地工作的異性朋友，其後發展成為情侶關係，聯絡一段時間之後，騙徒會突然失去聯絡，之後有訛稱為騙徒的朋友或同事聯絡事主，指事主的「戀人」已去世，留下一筆遺產或工資給事主，但需繳交費用，例如殮葬費、保證金及律師費等，才可取得該筆款項，當時事主根據指示存錢入指定戶口，騙徒收款後就會隨即失去聯絡。