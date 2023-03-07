審電話滋擾法官案　法官陳慶偉透露曾收炸彈恐嚇 (16:17)

陳官在庭上透露曾收到來電，對方稱放置了爆炸品在其座駕，警方當時到高院檢查，陳官認為相比之下較本案嚴重。

被告陸志榮（現58歲）被指於2021年5月至7月間犯案。被告早前在高院申請撤換法官被拒，他再度申請不獲法援代表處理，目前正向法援上訴，要求法庭押後案件3個月。律政司一方反對指被告逾時申請，亦應要在陳官席前先申請許可。

陳官提出，被告就同一事件在裁判法院被控另一宗刑事案件，問律政司一方為何有「兩重功夫」？律政司一方表示代表民事訴訟，不清楚刑事檢控科工作；至於陳官關注到「雙重檢控」，律政司一方稱裁判法院案件需要待本案定罪後繼續。

陳官聞言質疑「本案是否嚴重到一定要在高院做？如果嚴重，何必在裁判法院做？」他反問，若刑事訴訟科同樣對民事訴訟不知情，難道要找律政司？近日在西九龍法院審理初選案的陳官續指，「你都知我做緊咩案，都唔知幾時完」，加上國安法案件規定優先處理，陳官認為今年審理本案機會不高。

陳官不解為何律政司以民事訴訟「打頭陣」，他指律政司外聘法律團隊和被告申請法援，同樣耗費公帑。