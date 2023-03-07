警檢五艘大馬力快艇　首引「為走私用途而建造船隻」罪拘五名登記船主 (15:25)

警方經深入調查並徵詢律政司的法律意見後，今在慈雲山、葵涌及大嶼山拘捕懷疑涉案本地男子，年齡介乎28至59歲，他們分別為5艘船隻的登記船主及掌管人，部分人有黑社會背景。警方相信被捕人屬活躍於大嶼山一個走私團伙的成員及主腦。

警方新界南總區刑事部警司盧志勤表示，前年11月接獲線報，指有走私分子將懷疑用作走私用途的快艇藏在隱閉及偏遠地方。警方及後鎖定一個位於香港海域以西，近大嶼山大蠔灣的一個淺灘，同月突擊搜查，檢獲5艘懷疑走私快艇。跟進調查期間，警方亦發現4艘艇在海事處的註冊為遊樂船用途，另一艘則沒有相關紀錄。而被檢獲的5部懷疑走私快艇均沒有設乘客坐位，內部深，船上亦未設有足夠的救生、照明及防火設備，引起警方懷疑快艇用途非遊樂之用，而是用作載貨。

盧遂指快艇一般長約9至12米，闊約2.4至2.6米，深超過1米，亦安裝兩部300至400匹馬力的舷外引擎，海上航行速度可達40海里（即陸上時速約70至80公里）。有關船隻新簇，相信有人接獲部門執法消息將船隻收藏，未及使用。

警方指，首次引用本港法例第60章第14A條「為走私用途而建造船隻」罪行，又強調一經定罪最高可判監7年及罰款200萬元，呼籲市民如有走私消息，可與警方聯絡。