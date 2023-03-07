理大外圍衝突九人認暴動下月再訊 (14:10)

認罪被告為翁芷茵、周耀天、鍾永祥、蘇浩然、孫嘉豪、曾紹鵬、黃康瑜、黃子悅及王汶珊。9人承認於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。蘇浩然另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一支雷射筆，該罪獲存檔法庭，不予起訴。

案情顯示，當晚有大量示威者在上址參與暴動，他們以類似排陣方式面向警方，利用雨傘、木板及鐵欄等物築成陣地，及向警方投擲至少251枚汽油彈。晚上約11時半，警方開始圍捕行動，大量示威者沿彌敦道向北逃跑，或由彌敦道嘗試轉入碧街逃走。9名被告均於以上逃跑路線上被截獲。

不承認暴動的被告為鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、鄧建歡、甄姓男生及李子聰。案件明日續審，7人續准保釋。