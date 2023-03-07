不滿上網課心散及反鎖家門　母平底鍋襲兒子兼火燒家門認罪候判 (13:53)

案件今於暫代區域法院的荃灣法院審理。案情指，兒子X（現12歲）當日在家中上網課，趁小息時間觀看YouTube影片，惹來被告N.L.T.（現45歲）生氣。後來被告在家中飲紅酒，X不想被告飲酒，嘗試搶去酒瓶，再惹被告斥責，X偷偷外出離家。

X當晚回家發現被告煮好晚飯，被告責罵X不做功課，將碗碟等丢到地上。X跑入睡房，其間X的小腿遭被告所扔的平底鍋擊中數次。不久被告外出買酒，X就鎖上大門，又用雪櫃擋住門口，被告無法開門。此時X從門縫窺看，發現被告點燃門口的揮春，致濃煙入屋。X感到呼吸困難和嘔吐，鄰居見狀報警。被告在警誡下承認放火燒大門，而X驗傷發現雙腿脛部瘀傷。

庭上透露被告有一宗虐兒案底，辯方求情指被告以錯誤方法管教兒子。被告在庭上哭泣表示知錯。案件押後至4月19日判刑，以待索取感化官和精神科等報告，其間被告獲准保釋。