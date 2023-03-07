涉脅迫兩學員付逾54萬元　追女KOL「鬼王」否認控罪稱要「剝海關棚牙」 (13:46)

被告周柏賢（33歲，報稱導師）被控於2022年1月26日，在香港作為商戶向消費者鄭衍承以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，即鄭需要就其提供的約會課程繳付38,200元，再額外繳付100,000以支付飾物及衣服，否則將不再容許繼續參與。被告另要求陳柏衡就課程支付76,000元，再額外繳付330,000元購買飾物及衣服。

被告今自行代表，主任裁判官徐綺薇指，本案涉及2份警誡供詞，有機會牽涉法律掙拗，問被告會否聘用律師。被告表示明白，但指他「從來無招認過」，他亦稱隨時準備受審，對案件抱十足信心，因有強烈證據證明兩名報案人提供虛假證供。散庭後被告主動受訪，形容事件為「惡作劇」，揚言屆時會「剝海關棚牙」，「親自做『鬼王大狀』」。