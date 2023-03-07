兩會｜趙樂際見港區人大　冀本港「守正創新」、拼搏自強 (13:04)

馬逢國認為，趙樂際提到的「守正創新」的「守正」相信是代表準確貫徹落實一國兩制，而「創新」則指以創新方法破解香港面對的治理及發展難題。而團結奮進就代表要團結一切可團結力量。另一名港區人大代表朱葉玉如就認為，「守正創新」代表本港要發揮一國兩制優勢，尋找發展新動能及新優勢，同時希望推動核心技術重大突破，協助國家解決發展時遇上的難題。

國家主席習近平過往曾多次提及「守正創新」，包括在慶祝中共成立100周年大會及發表中共二十大報告。習近平於中共二十大報告則提到，「守正才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，創新才能把握時代、引領時代。」

對於外界關注趙樂際會接替國務院副總理韓正，在新一屆政府主管港澳事務，馬逢國表示，現階段沒有人可斷定誰人接手，但按過往經驗，預期趙樂際在新一屆中央政府中擔當重要角色，強調新一屆人事安排要經選舉產生，籲大家要有耐性，「過幾日就會揭盅」。代表團副團長吳秋北認為，毋須猜測主管港澳工作的領導人，稱重點是無論誰人主管，都可肯定中央是重視香港。港區人大代表李慧琼亦稱「不作估計」。

翻查資料，5年前的十三屆兩會期間，同樣正值換屆，當時出席港區人大代表團會議的是中央政治局常委王滬寧，趙樂際當時會見港澳政協委員。

籲人大護國安撐施政

馬逢國亦指趙樂際對新一任港區人大有一系列期望，他指趙希望人大代表堅決維護國家安全，反對干擾及破壞大局穩定的言行，匯聚護港愛國的強大力量，並帶頭支持特首及特區政府依法施政，支持特區政府施政新理念及新作風，並帶頭積極主動對接國家發展戰略，包括推動大灣區發展及參與一帶一路建設，同時希望人大代表認真履職，深入了解中央大政方針，宣傳二十大精神，並向中央政府反映各界聲音。

引趙稱國家過去五年涉港工作屬「突出亮點」

馬亦引述趙樂際指，香港經歷由亂至治，再由治及興的重大轉折，形容屬國家過去五年工作之中，「一個突出亮點」，特區政府亦有突出貢獻，具突破性及標誌性，強調中央政府考慮香港問題時，會從國家戰略高度及香港長遠利益考量

馬逢國透露，趙樂際與會期間，共有6名港區人大代表有份發言，包括馬逢國、陳勇、朱葉玉如、吳秋北、李慧琼及霍啟剛。