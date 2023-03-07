兩會｜趙樂際見港區人大　冀本港「守正創新」、拼搏自強 (13:04)

中共中央政治局常委、全國人大會議主席團常務主席趙樂際今早在北京會見港區人大代表約一小時，趙樂際發言約20分鐘。港區人大代表團團長馬逢國引述趙樂際指，希望本港「守正創新」、拼搏自強、團結奮進，同時期望港區人大代表堅決維護國家安全、帶頭支持特首及特區政府依法施政。除趙樂際外，港澳辦主任夏寶龍、基本法委員會主任沈春耀及中聯辦主任鄭雁雄亦有與會。
馬逢國認為，趙樂際提到的「守正創新」的「守正」相信是代表準確貫徹落實一國兩制，而「創新」則指以創新方法破解香港面對的治理及發展難題。而團結奮進就代表要團結一切可團結力量。另一名港區人大代表朱葉玉如就認為，「守正創新」代表本港要發揮一國兩制優勢，尋找發展新動能及新優勢，同時希望推動核心技術重大突破，協助國家解決發展時遇上的難題。
國家主席習近平過往曾多次提及「守正創新」，包括在慶祝中共成立100周年大會及發表中共二十大報告。習近平於中共二十大報告則提到，「守正才能不迷失方向、不犯顛覆性錯誤，創新才能把握時代、引領時代。」
對於外界關注趙樂際會接替國務院副總理韓正，在新一屆政府主管港澳事務，馬逢國表示，現階段沒有人可斷定誰人接手，但按過往經驗，預期趙樂際在新一屆中央政府中擔當重要角色，強調新一屆人事安排要經選舉產生，籲大家要有耐性，「過幾日就會揭盅」。代表團副團長吳秋北認為，毋須猜測主管港澳工作的領導人，稱重點是無論誰人主管，都可肯定中央是重視香港。港區人大代表李慧琼亦稱「不作估計」。
翻查資料，5年前的十三屆兩會期間，同樣正值換屆，當時出席港區人大代表團會議的是中央政治局常委王滬寧，趙樂際當時會見港澳政協委員。
籲人大護國安撐施政
馬逢國亦指趙樂際對新一任港區人大有一系列期望，他指趙希望人大代表堅決維護國家安全，反對干擾及破壞大局穩定的言行，匯聚護港愛國的強大力量，並帶頭支持特首及特區政府依法施政，支持特區政府施政新理念及新作風，並帶頭積極主動對接國家發展戰略，包括推動大灣區發展及參與一帶一路建設，同時希望人大代表認真履職，深入了解中央大政方針，宣傳二十大精神，並向中央政府反映各界聲音。
引趙稱國家過去五年涉港工作屬「突出亮點」
馬亦引述趙樂際指，香港經歷由亂至治，再由治及興的重大轉折，形容屬國家過去五年工作之中，「一個突出亮點」，特區政府亦有突出貢獻，具突破性及標誌性，強調中央政府考慮香港問題時，會從國家戰略高度及香港長遠利益考量
馬逢國透露，趙樂際與會期間，共有6名港區人大代表有份發言，包括馬逢國、陳勇、朱葉玉如、吳秋北、李慧琼及霍啟剛。