中大推鐵欄撒粉案　保安供稱截停黑衣人時遭撒粉入眼致「輕微眼紅」 (19:07)

今日受審被告為區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）及梁顥維（26歲），被控於2021年1月11日，在港鐵大學站A出口外近香港中文大學校園內的出入口保安檢測站，與其他不知名人士參與非法集結。被告曹德熙（22歲）早前認罪，被判囚6周。

報稱受襲的時任中大保安陳國章供稱，當日他在大學站A出口的保安檢查站當值。約中午12時許，陳看見有4至5名黑衣人從巴士總站迎面衝過來，他們邊跑邊叫喊「唔使show證，直接入嚟得㗎喇。」他們推開保安站的鐵欄，掃走枱面上雜物，又試圖搶去一張高身鐵凳但不果，其後向未圓湖方向逃跑。

陳續指，他追截時成功捉着其中一人的背囊，前方黑衣人見狀調頭向他的頭部撒白粉。陳感到「乸眼」及鬆開手，並看到有黑衣人逃跑途中，轉身向他舉中指。事後陳送院治療，被診斷為眼睛「輕微眼紅」。