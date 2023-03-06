初選案｜區諾軒稱已盡力解散初選並曾諮詢吳璟儁　又冀同案被告「從輕發落」 (18:51)

潘熙引述戴耀廷於2020年5月在《明報》撰寫題為〈「支持否決」不能成為DQ理由——再論立會否決財政預算案的憲制設計〉的文章，戴指出「《基本法》的條文並沒有規定立法會否決財政預算案只能單純因為財政預算案的內容」。區諾軒作供時同意，戴嘗試解釋否決財政預算案是合法，由於戴是憲法方面的專家，故區並沒質疑戴的說法，區又稱「當時確實無為意有問題」。不過，區直言合法與否不是戴耀廷「說了算」，故區曾經提出底線，如有官方機構指控初選違法，就需要考慮停止初選活動，他形容這屬「政治警號」。

法官李運騰問及，官方機構在同年7月已指出初選或涉違反國安法，為何仍然繼續舉行？區諾軒答道，他當時尚未認識有關法律，舉例指何謂「非法手段」，而且初選當時已經如箭在弦，所以無足夠時間思考。區稱，就初選是否合法的問題僅是泛泛而談，未有明確問及否決財案，有人擔憂或涉勾結外國勢力，區無印象參選人曾詳細詢問。

區又提到，不同選區有WhatsApp群組對話紀錄，他稱希望「可以為整體同案（被告）搵到好嘅求情，同埋從輕發落嘅基礎」。有被告聞言表情愕然。案件明（7日）續。