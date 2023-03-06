廉署去年接獲涉貪投訴按年跌近兩成　計劃設立廉政學院 (18:56)

廉署發新聞稿交代2022年度工作，指去年共接獲533宗涉政府決策局或部門的貪污投訴，121宗涉公共機構，分別較前年下跌17%及12%。涉私營機構的貪污投訴亦下跌20%，由前年的1482宗減至去年的1181宗，當中錄得最多投訴的三個界別分別為樓宇管理、建造業和金融及保險業。

當中於建造業，廉署指，2021年至2022年間就受賄以轉介工作的貪污案件檢控20人，當中12人已被定罪；廉署去年於機場三跑貪污案執法，相信在香港有多項大型基建工程陸續開展的時刻，嚴厲執法能對業界起重大警惕作用。

選舉方面，廉署稱分別就4場選舉，即2021年選舉委員會界別分組一般選舉、2021年立法會換屆選舉、2022年行政長官選舉及2023年鄉郊代表選舉，接獲20宗、96宗、5宗及14宗的選舉投訴。

計劃設廉政學院 將籌備50周年活動

廉署計劃整合現有資源及設施，成立「香港國際廉政學院」，將向國際反貪機構人員及本地執法機構等提供反貪訓練課程；亦為香港的公營及私營機構人員，舉辦反貪培訓，並向國際社會真實反映香港廉潔情况。廉署稱，會積極探討為學院的課程提供資歷架構認證。另外，2024年為廉署成立50周年，署方將籌備一連串活動，包括國際會議、開放日、廉政電視劇集、紀念特刊和公眾參與活動。