議員指鄺球同持居屋豪宅揭綠表漏洞　政府稱屬極端例子將與房委會檢視機制 (18:36)

實政圓桌田北辰批評事件荒謬，「你話私人市場難監管啲，買居屋無理由自己都搞唔掂啊。」他認為應盡快填補漏洞，房署亦應主動查核持綠表購買居屋的人士持有物業與否。王天予回應稱，為鼓勵有能力購買居屋的住戶盡快交出公屋，當局一直不會查核其入息及資產，或是否擁有物業，「相信大部分公屋居民都唔係啲咁極端嘅例子。」不過因應極端例子，當局會考慮檢討機制。

田北辰其後再追問，關注會否有更多類似個案，亦質疑政府為何不能在綠表人士買樓時檢查，例如在律師樓簽約階段跟進；房屋事務委員會主席盧偉國就表示，居民擁有物業的資料屬大數據，不理解為何當局難掌握有關資料。王天予回應稱要兼顧市民私隱，田北辰隨即追問，但遭盧偉國打斷。不過盧偉國亦直言覺得奇怪，「作為公屋居民，擁有物業嘅資料都係私隱，咁資產（都）係私隱啫，點解要（申）報畀你聽？」

另一名議員楊永杰認同須審視現有機制，但提出有關個案或屬萬中無一，關注當局是否有足夠人手及資源處理，憂慮會影響其他公屋事宜。王天予說，當局要小心拿捏相關核查機制的鬆緊程度，「因為我哋每行一步其實可能都會影響另一啲嘢，我哋唔想見到嘅後果可能會出咗嚟都未定。」她稱，政策有好的原意，會檢視是否有人濫用。