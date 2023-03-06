於立法會審預算案時叫囂　六旬婦判囚四周緩刑一年　官斥行為野蠻 (17:41)

被告鄭敏娜（64歲）報稱無業，被控2022年5月4日，在立法會綜合大樓會議廳2樓公眾席在會議時引起擾亂，以及抗拒兩名正在執行職責的立法會人員游健麗及張樹偉。

裁判官裁決指，兩名保安員作供清晰直接，與呈堂片段一致，是誠實可靠的證人。相反，被告的證供多處與片段不符，例如未能指出帶自己離場的保安的性別。她盤問下亦顯得不肯定，一時承認片段中人是自己，一時又質疑片段曾遭人剪接或經改動，供詞模棱兩可、不合邏輯。

裁判官裁定兩名保安員只是在履行職責，被告卻一直拉着玻璃欄杆不肯從工作檯下來，又反覆轉身，最終其中一人跌倒有輕微損傷，構成阻擾，故被告罪名成立。控方於裁決後才透露被告無案底，裁判官指此點應在審訊時提出，並自提覆核，重新考慮後決定維持原有裁決。被告就兩罪求情稱，她掌握警隊高層的犯罪證據，質疑因而遭陷害，又説事發時自己全身骨痛，根本難以發力，「情况對我不利，我無話可說。」