李家超引述夏寶龍指本港國安風險仍在　籲有憂患意識及居安思危 (16:18)

李家超亦引述夏寶龍指，特區政府要對任何破壞國安及社會安寧行為「迎頭打擊」，不可讓其萌芽及蔓延。李家超稱已向夏寶龍承諾做好風險管理，加強情報搜集，冀盡善盡美，又指若有任何破壞國安、破壞香港安寧及整體利益的行為，政府都一定會嚴厲打擊及依法追究。

回應婦女協會取消遊行 李：無信心無能力則不應組織公眾活動

李家超亦回應香港婦女勞工協會取消原定遊行一事，亦被問到警方國安處曾否要求社民連成員不可參與遊行。他重申任何公眾活動都須守法，包括不可破壞國安、公共秩序，而組織公眾活動者都有法律責任，包括確保活動安全有秩序、聽從警方指示，「任何人如果佢無信心、無能力，又或者擔心做唔到呢件事情，佢唔應該去組織呢啲公眾活動，因為佢要負上法律責任」。李家超強調表達意見必須守法，而且亦有不同方式，希望各界重視得來不易的安穩社會。

習說話代表關心及鼓勵

李家超亦指，與夏寶龍會面時，向對方匯報香港整體情況及特區政府工作，引述夏寶龍稱肯定特區政府過去8個月工作，並予以鼓勵，亦樂見特區政府及公務員團結起來及表示出有作為及敢於擔當的施政風格，同時發揮團隊精神，為市民做實事。

他又引述夏寶龍稱，高興見到在特區政府施政之下，香港社會團結謀求經濟發展，亦更積極主動融入國家發展大局，期望李家超及特區政府繼續努力，多做實事，全力推動香港經濟發展，增加香港競爭力，並為市民謀幸福。李家超稱感謝夏寶龍的肯定，承諾每方面施政都會想得更清楚，推出更多好政策，冀令市民受惠， 「每件事情都沒有最好，只有更好，我哋會朝住呢個目標推進。」

國家主席習近平昨日在人大會議散會離場時，特意稍停下來指向李家超。李家超說，習近平的說話代表關心及鼓勵，激勵他更努力不懈，為香港經濟發展及民生做更多工作，讓香港成為更美好家園，並令一國兩制的方針豐盛地實踐。