去年4個月內錄196宗雀鳥撞玻璃死傷個案　觀鳥會倡建築物外貼防撞貼紙 (17:16)

是次報告由兩個途徑收集數據，包括觀鳥會於五個潛在「鳥撞黑點」，即美孚、青衣、尖沙咀、中文大學校園及香港大學校園每月巡查三次，以及全球同步和公開的鳥撞報告平台「全球鳥撞地圖」。

綜合數據，該會獲得141宗鳥撞報告，包括196隻現場發現的鳥撞個體，以及35個「鳥撞拓印」，即鳥撞玻璃後在玻璃表面留下的羽粉、羽毛或排泄物。單計196宗鳥撞個案，沙田區有43隻屬最多，其後為東區37隻、觀塘區22隻、灣仔區及離島區各10餘隻。當中在沙田區，中大伍宜孫書院圓夢臺去年11月曾發生集體鳥撞事件，至少有35隻白頭鵯懷疑因撞向透明玻璃欄杆而死亡。11月亦為調查四個月中，錄得最多鳥撞個撞的月份，共錄得113宗，觀鳥會初步估計與秋天遷徙季節有關。

香港觀鳥會保育主任黃雪媚指，鳥類飛行速度可達每小時逾50公里，惟鳥類不懂識別玻璃幕牆及鏡子，誤以為可穿過，故撞上玻璃受傷甚至死亡，而近代新式建築多用玻璃或鏡面設計，相信如不採措施，未來鳥撞風險會愈來愈多。黃指，政府長遠可考慮循立法方向，例如參考美國紐約，規定新建樓宇或翻新建築物在離地面75呎樓層，至少9成外牆須使用「鳥類友善」玻璃，貼上防鳥撞貼紙。而以本港為例，黃就指出，美孚港鐵站原本於去年9至11月有30宗鳥撞事件，包括7個鳥撞個體及23個鳥印，但港鐵自去年12月貼上防鳥撞貼紙後，月內未再錄得鳥撞個案。