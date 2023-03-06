涉藉醫委會委員身分向投訴人招攬生意　事務律師否認控罪 (14:48)

被告劉慧兒（64歲）所涉的案發日期介乎2017年4月至2018年1月之間。被告案發時為醫委會的業外委員，亦偶爾向香港社區組織協會提供義務性質的法律服務。

控方開案陳辭指，醫委會於2015年6月接獲病人李守義投訴，稱耳鼻喉專科醫生黃漢威替他施行手術的方式不恰當，令他術後出現空鼻症候群而長期失眠。2017年4月，投訴提交至會方的會議上，被告因而取得李的聯絡方式，被告並表示自己正代表其他病人向黃漢威採取民事訴訟，因此申請避席。

被告其後將聯絡方式轉交社協幹事彭鴻昌，向他披露個案，提到「另一個會議即將進行」，最終彭接觸李，而李同意與二人會面。被告承認她不方便直接聯繫對方，又游說李聘用她。李考慮後同意由被告代表於民事申索中行事，律師行的發票顯示，被告收取的律師費逾58萬元，時薪約4000元。被告在警誡下保持緘默。審訊周三（8日）續。