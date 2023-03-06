初選案｜區諾軒批公民黨「搶韁」開記招允否決預算案屬「民粹」　稱鄭達鴻李予信因此受累 (13:53)

庭上讀出區諾軒向鄭達鴻撰寫的信件內容，節錄如下：

● 港島的狀况幸好較其他區好，但始終主要關鍵，是個人的行為、言論……我猜你的關口是黨的活動行為連累吧。作為外人，我是不太明白CP（Civic Party,公民黨）的人想甚麼。

● 若CP不是2020年3月不知想甚麼，忽然「搶韁」開press con，汝等處境必截然不同，那不是搶民粹又為何，有必要嗎？這也不是你和信（指李予信）可左右，結果誤了你們。

甫開庭時，區諾軒提及上周五（3日）供述的「沈旭暉35+交流會」，指沈旭暉於2020年3月招聚有意參選功能組別的人交流意見，包括曾有意參選進出口界的林景楠、工程界的黃偉信、批發及零售界的張秀賢，以及飲食界的林瑞華。

代表鄭達鴻和梁國雄的辯方資深大律師潘熙在庭上展示香港島初選協調會議的文件，問否決預算案的條款能否代表會議參加者的共識。區諾軒強調，那是戴耀廷的共識，而非參加者的共識；戴耀廷明白各人持異議，所以採用「積極運用否決權」的字眼，以「統攝」不同人的觀點。法官陳慶偉指「統攝」一字語帶威脅，區遂改用「accommodate」（迎合）。

潘熙讀出區諾軒2020年4月的facebook帖文，區當時接受《蘋果日報》訪問，表示候選人對「35+」有兩種想像，其一是透過議會過半提高民主派的議價能力，爭取五大訴求，另一種是「不惜攬炒」，否決預算案向北京施壓。區供稱，兩派角力於2020年6月有變，因為「墨落無悔」聲明書出台後，簽署者立場的模糊性會減低。

區諾軒在盤問下同意，初選參加者持有4種想法，包括必定否決預算案、積極運用否決權、會運用否決權，以及不應該綑綁立場。被問到是否有人公開主張不要綑綁立場，區表示總有人沒有表態，「疑點利益應該歸於被告」。潘熙後來就區寫給鄭達鴻的信件發問，例如鄭達鴻有否參與決定召開公民黨記者會，區表示「我係一個外人，我唔知道人地黨的運作」。法官多番打斷關於信件的問題。