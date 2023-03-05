警憑機智事主報案拘兩男子　涉「猜猜我是誰」電話騙案 (20:26)

東區警區刑事情報組聯同柴灣分區特遣隊隨即展開部署。兩名男子在同日下午於事主柴灣寓所附近準備收「保釋金」時，埋伏探員即上前將他們截停。經調查後，拘捕該兩名分別21歲、23歲男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，由探員帶署扣留調查。被捕兩男子分別報稱為運輸工人及廚師，聲稱為他人前來收款後可獲1000元報酬。行動中，警方在兩人身上檢獲兩部涉案手機及少量現金。案件交由東區警區重案組跟進。被捕兩名男子已被暫控合共一項「以欺騙手段取得財產」罪，案件將於周一（6日）早上於東區裁判法院提堂。

東區警區署理刑事總督察陳詩慧表示，經深入調查後，被捕兩名男子與發生於上周四及五（2至3日）的另外3宗「猜猜我是誰」電話騙案有關，3名分別71歲、82歲及92歲長者，同樣接獲訛稱為其兒子的騙徒來電，因涉案被捕而急需「保釋金」，3事主不虞有詐，遂將3.8萬元至13.5萬元現金交予他人，及後聯絡到親屬，始揭發受騙，並報警求助。

陳詩慧提醒，市民接獲不明來電指親友涉刑事案件而急需保釋金，可先聯絡該親屬核實，或向身邊家人、朋友商量。如對不明來電有懷疑，可致電999求助，或致電18222防騙易熱線查詢。