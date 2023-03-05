潛醫院擴建地盤偷避雷銅片　3男子被捕另涉10宗地盤盜竊 (19:15)

經點算後，檢獲41卷避雷銅片，總值約18萬元，另亦搜出剪鉗、手套、鐵梯、大型垃圾桶、唧車等懷疑盜竊工具。3名年齡介乎31至57歲男子，涉嫌地盤盜竊被捕，其中兩人報稱在同一個回收場工作，另一人則報稱無業，3人由探員帶署扣查。案件由新界南總區重案組跟進。

警方經深入調查後，發現被捕3名男子與過去3個月在大嶼山北分區發生的最少10宗地盤盜竊案有關，合共損失財物總值約180萬元，當中單一最大損失約50萬元，失物為140個渠蓋。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

警方呼籲地盤或建築公司，須考慮加強地盤保安設施，如安裝防盜系統、高質素閉路電視及鎖好存放於地盤的物品等，以免被賊人有機可乘。警方提醒，盜竊屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁10年，切勿以身試法。