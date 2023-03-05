《華爾街日報》社評稱赴港旅客須小心犯國安法　楊潤雄去信批內容誤導 (19:06)

《華爾街日報》當日的社評指出，港府透過派機票吸引旅客訪港，文章稱，雖然港府近日已取消防疫限制，但來自中共的打壓仍存在，例如《港區國安法》可以針對外國人，亦可針對在香港意外發表的言論，呼籲獲得「Hello Hong Kong」活動下免費機票的旅客要小心犯國安法。。文章稱，港府自2020年以來曾移除著名的雕塑、強行關閉博物館、禁止政治敏感的電影公映，又拘捕民主派明星及傳媒，反問訪港的免費機票是否包括參觀監獄的行程（Will the free ticket include a prison tour?）。

楊潤雄回應稱，國安法實施令香港的民生和經濟活動復常，又稱國安法明確規定4類危害國家安全的行為，無論是旅客、投資者還是港人遵守香港法律，就不會無意中違法。他又說，歡迎來自世界各地的遊客前來體驗真正的香港，相信遊客可「眼見為實」，並對香港作出客觀的判斷，而非被國際媒體誤導。他指出，香港在2023年1月的海外旅客人數比去年同期大增168倍，有關數據清楚顯示各地旅客想念和喜愛香港，亦證明社論中觀點毫無根據。