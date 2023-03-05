青山醫院去年底病房天花塌石屎　據悉房內有病人　醫局隔逾3個月沒公布 (16:22)

醫管局發言人回覆稱，青山醫院隨即安排維修承辦商進行維修，同時要求樓宇勘察顧問全面勘察青山醫院其他地點及調查石屎掉落的成因，根據顧問報告，估計因事發病房對上樓層喉管曾出現滲漏肇禍。發言人續稱，維修承辦商已於去年12月初完成維修工程，樓宇勘察顧問亦已妥善為青山醫院其他地點進行勘察及處理其他潛在風險，而樓宇勘察顧問曾於2021年底為青山醫院進行過樓宇勘察工作，當時沒有發現石屎結構有異常。

醫管局對事件非常關注，透過早期事故通報系統接獲青山醫院的報告後，已責成有關顧問提交報告。醫管局對樓宇勘察顧問勘察工作表現非常不滿，已將是次事件記錄在顧問公司表現報告中，有關報告會作為顧問公司日後競投醫管局其他工程的參考。醫管局會繼續嚴肅跟進事件，如發現當中有違規的情况，不排除會採取進一步行動跟進，局方亦已安排陸續勘察其他公立醫院的結構，暫未有其他建築物出現類似風險。