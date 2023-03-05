【多圖】防疫撤限遊行未成　大批警員修頓球場一帶戒備 (14:13)

該名被截查的男子YY表示，一直有關注性別議題，今日是以個人身份「把握機會在這個低潮情況下......我們仍有東西需說出來」，所以趁婦女節前的周日，特意到來冀帶出相關訊息。他對遊行取消表示可惜，感到愈來愈難在公共場合發聲。

他稱帶備了紙牌，一面寫上「父權之網，你我都有份織成」，他解釋，近日一宗殺害前妻案便是基於性別的暴力悲慘事件：「我們如有 『厭女』的看法，覺得女性有好壞之分，然後用道德規範去 『懲罰』那些女性，即使大眾沒有進行暴力，亦有份助長那些事件發生。」

他說，自己本身沒有舉牌，僅在街上「行緊」，突然被警員截查及搜身，又不斷問他來這裡做什麼、手上的紫色絲帶及紙牌是什麼意思等。被問到有否因禁蒙面法而不戴口罩，他稱沒有擔心禁蒙面法，僅認為口罩令已取消，沒有必要再戴口罩。

至於原定的遊行終點金鐘政府總部，天橋一帶僅有多名外傭聚集，亦有少量警員駐守。