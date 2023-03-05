何珮珊冀督察學員盡早了解內地海關運作　方便將來了解「對口」何人 (12:28)

何珮珊於無綫節目《講清講楚》中表示，課程最主要讓學員認識內地海關的架構及運作，「將來方便大家接觸嗰時都了解人哋『對口』係咩人。」她說，以往都會安排關員前往內地學習及交流，不過當時主要供已完成入職培訓或已工作一段時間的關員參與。她稱，督察學員無論日後負責是緝毒緝私、風險或口岸管理、便商利貿等範疇，都有很多與內地海關合作及接觸的機會，認為早些認識國情，對於在其崗位發揮應有作用有幫助。

至於未來會否與內地海關互相「掛職」，讓雙方暫駐對方機構交流，何珮珊稱暫未有計劃，指出「掛職」與否要雙方配合，就時間、執行工作、權力等方面要有詳細研究，將來會觀察是否有需要。

另外，海關將於今年6月與世界海關組織簽署備忘錄，在香港設立區域犬隻訓練中心，並為亞太區成員舉辦各類搜查犬相關的訓練課程、工作坊和研討會等。何珮珊說，會以亞太區作為起步點，相信可以促進區域內的經驗傳承及交流。她稱，現時繁殖幼犬的數目有限制，而香港犬隊亦有需求，暫未有空間輸出由香港繁殖的搜查犬。