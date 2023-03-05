梁振英告鍾劍華誹謗案　鍾撤回涉事文章並支付10萬元和解金 (11:45)

鍾劍華稱，梁振英接受他的澄清，經雙方同意後，針對他的民事訴訟已撤銷。

鍾劍華於2018年於其社交平台發表一篇題為《五年前的這件事與梁振英的紅線論》，當中提及2012年梁振英當選特首後不久便發生「小桃園飯局」事件，即梁競選團隊被指出席有「江湖背景人士」在場的飯局，文中又提及翌年梁振英以特首身份到天水圍出席諮詢會，場外發生疑涉「江湖人士」毆打示威者的事件，文章被立場新聞轉載。鍾劍華今日於澄清啟事中承認，小桃園飯局發生時間在梁振英當選特首前，而非梁當選後，他又承認，文章未有提及在2013年天水圍事件後，當時特區政府曾作出數次聲明反對暴力。

鍾劍華說，他在涉事文章中多次提及梁振英與其作為特首的身分，有可能令讀者誤解梁振英的管治團隊是在梁成為特首後參與飯局，也有可能令讀者誤解梁為黑社會成員或與黑社會有關係，雙方經律師調解後，就文章可能造成誤解的論點作澄清。