梁振英告鍾劍華誹謗案　鍾撤回涉事文章並支付10萬元和解金 (11:45)

理大應用社會科學系前助理教授鍾劍華於2018年發表文章，內文提及前特首梁振英及「小桃園飯局」等，網媒「立場新聞」轉載該文章，梁振英及後入稟高等法院控告鍾和立場新聞誹謗，案件原本排期今年8月開審。鍾劍華今於facebook上載澄清啟事，表示將涉事文章撤回，並「保證不會以任何方式於任何平台再次發表與2012年2月之小桃園飯局及2013年8月之天水圍暴力事件有關之論點」，亦會向梁振英支付10萬和解金。
鍾劍華稱，梁振英接受他的澄清，經雙方同意後，針對他的民事訴訟已撤銷。
鍾劍華於2018年於其社交平台發表一篇題為《五年前的這件事與梁振英的紅線論》，當中提及2012年梁振英當選特首後不久便發生「小桃園飯局」事件，即梁競選團隊被指出席有「江湖背景人士」在場的飯局，文中又提及翌年梁振英以特首身份到天水圍出席諮詢會，場外發生疑涉「江湖人士」毆打示威者的事件，文章被立場新聞轉載。鍾劍華今日於澄清啟事中承認，小桃園飯局發生時間在梁振英當選特首前，而非梁當選後，他又承認，文章未有提及在2013年天水圍事件後，當時特區政府曾作出數次聲明反對暴力。
鍾劍華說，他在涉事文章中多次提及梁振英與其作為特首的身分，有可能令讀者誤解梁振英的管治團隊是在梁成為特首後參與飯局，也有可能令讀者誤解梁為黑社會成員或與黑社會有關係，雙方經律師調解後，就文章可能造成誤解的論點作澄清。