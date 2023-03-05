警兩日截千車拘16人涉醉駕等　有司機疑避執法企圖於快速公路倒車 (10:29)

今凌晨時份，當新界南交通人員在青葵公路設置路障期間，一名的士司機向警員指出有一輛可疑私家車停泊於路障前數百米的路肩，警員趕往現場將其截停調查。經初步調查，相信該司機因擔心私家車涉及非法改裝而被「勾車」，故企圖於快速公路倒車，逃避警方路障。該名31歲姓黃男司機涉嫌「危險駕駛」被拘捕，其私家車亦因懷疑經非法改裝而被扣押檢驗。

此外，一輛配有「自動車牌識別系統」的警車同樣於青葵公路發現一輛運菜的輕型貨車為「未獲發牌的車輛」，故將其截停調查，並發現該貨車的行車證已過期。人員又揭發車主未有為該車購買第三者保險。28歲姓鄭的男司機涉嫌「駕駛一輛未獲發牌車輛」及「駕駛時無第三者保險」而被捕；警方及後再以「容許他人駕駛一輛未獲發牌車輛」和「容許他人駕駛一輛未獲發牌車輛」拘捕該車輛的30歲登記男車主。