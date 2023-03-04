ChatGPT ︱張仁良：難禁學生用AI軟件「禁得幾多？」 (20:04)

張仁良今午出席「生成AI對教育的影響」研討會，稱留意到近日有其他大學禁止學生使用ChatGPT，就教大而言，他認為不應禁止學生使用開放式或生成式AI軟件，強調校方有既定守則和程序禁止學術抄襲。

張仁良指教大未有強制學生使用AI科技，但希望將來所有畢業生都對AI有所認識，令他們投身教育界後不抗拒科技。他相信教師擅長與學生互動，具存在價值，AI不可取代人與人交流。

教育局副局長施俊輝在研討會表示，留意到學界對人工智能興起有所擔心，包括質疑教師的工作會否被取代，他希望學界留意科技發展，以提升教育效能，同時不忘慎思明辨的價值觀。

此外，研討會主持人即場示範使用ChatGPT、SlidesGPT、D-ID等多個AI系統，其間發生一段小插曲。主持人邀請在場的九倉高級顧問吳光正即場拍攝一張獨照，擬上載到D-ID軟件，示範單靠一張靜態的人像相，可轉化為動態短片，令相中人「開口說話」。不過，當主持人甫上載吳光正的相片，系統旋即彈出警告，指「偵測到圖片違規（Image Violation Detected）」，懷疑用家擅用名人照片，違反該系統指引，在場會眾頓時大笑起來。該系統又要求上載其他照片，又重申該系統不允涉及政治、性、私隱等等內容出現。