何珮珊：疫後販毒或轉至「螞蟻搬家」方式　將適時調整打擊策略 (17:36)

本港與內地上月起全面通關，何珮珊在有線新聞節目《有理有得傾》指，不能否認全面通關後，人員往來變多，或多或少令水貨問題活躍起來。她指海關現時正搜集走私團伙情報及監察口岸，將與內地海關重點從源頭打擊；若遇到或偵察到可疑水貨活動或水貨客，亦會把這些資料交給內地處理。因應《財政預算案》提出調高煙稅，海關亦會調配人手，在入口、儲存、批發和零售上，加強巡邏和街頭掃蕩。她預計五一黃金周內地旅客會增強，而由約160名人員組成的快速應變隊，在接獲內地旅客投訴或舉報會派員到場協助。

今年一月，警方國安處及海關人員搜查旺角銀城商場「隱世市集」，並以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」拘捕6名「反政府組織」成員，涉製作有關2019年6月起「暴動事件的煽動書籍」，宣揚港獨主義等。何珮珊表示，海關早前曾經在該市集找到侵權物品，故警方找海關加入該次行動，搜查現場有否有其他侵權物品，當日執法主要時打擊冒牌商標或盜版物品。

何珮珊透露，2020年和前年分別錄得33宗和12宗涉及真槍或其零件的案件，而去年只錄得兩宗案年，其中一宗只涉及一顆子彈，另一宗基於物流錯誤來港，認為整體偷運項目明顯滅少，修訂《火氣及彈藥條例》後對走私槍械有明顯阻嚇作用。她指海關在維護國安方面，最重要的一部分是把守關口，防止危害國安物品流入本港，不論是旅客、貨運成快遞郵件清關上，若遇懷疑可能危害國安物件需轉交警方跟進。

本月底，首批40位督察學員會到上海海關學院進行五天交流考察，將來會成為督察入職基本培訓一部分。何指安排督察學員認識內地海關結構及運作，及兩地在維護國家安全的功能；加上香港海關在大灣區發展和「十四五」規劃中有「自己的角色」，相信督察學員早點認識國家發展大策略，可知未來工作如何融入國家發展大局。

在招聘人手方面，何承認最近招募遇到困難，惟相信不是海關個別的問題，而是整體各個紀律部隊遇到同樣問題。她指現時大學生和青年人可能很忙，「與其要他找我們，不如我們主動接觸他們」，下月將會安排宣傳車，到各大院校及青年人經常出沒的地方，介紹海關工作及遴選過程中的考核，又會提供模擬測試予他們親身感受。