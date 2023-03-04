反修例6000被捕者　張國鈞稱交由執法機關決定何時處理完成 (17:01)

粵港澳大灣區法制對接方面，張國鈞今於商台節目《政經星期六》表示，計劃年中會與業界代表到大灣區考察，尋找機遇，又說得知很多本港律師已前往大灣區發展，包括南沙、橫琴等區域，并鼓勵本港法律業界到大灣區發展，舉例稱前海現時發展創科，需大量知識產權相關的法律人才。

張亦談及「粵港澳大灣區專責小組」要做好兩地法制對接，需抓住市民最大的「痛點」，又説兩地法律制度不同，但目前解決方式仍以「點對點」為主，希望未來能有一個宏觀且系統的工作機制實現法制對接。

被問及「法治教育督導委員會」主要的培訓對象，張表示現時達成的共識包括學校老師及青少年，亦會考慮由透過關愛隊普及法治教育，並強調「守法」將是法治教育的重要內容，稱涉反修例風波的案件審訊反映，不同政見人士均要守法，又形容「違法達義」是歪理。

另外，張國鈞早前與特首李家超出訪中東，他今表示中東商界完全沒有就本港實施《港區國安法》表達疑慮，又說有不少國家和地區仍有客觀及理性，未來會與他們尋求合作空間。他亦提及，即將出訪歐洲與三大國際私法組織舉行會議，目的之一便是向外界説出香港的真實情况。