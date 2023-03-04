前男警嘲殉職水警被判煽動罪成 　兩同袍撤求情信 　官明言判監 (13:36)

罪成的被告崔駿民(26歳）報稱無業，當時駐馬鞍山軍裝巡邏小隊，案發後已辭職；被告在候判期間須繼續還押。

辯方大律師今求情時原本呈上5封求情信，包括被告崔駿民的母親及4名被告同袍，其後撤回其中2名同袍的求情信，並指出被告母親長居於國內，今亦在到庭旁聽。辯方續指，其母因疫情封關，已兩年無見過被告，惟今日相見，作為獨生子的被告卻在犯人欄內。辯方又引致述其母求情信指出，被告因「口不擇言」，無仔細考慮下「口出狂言」，說出香官在裁決時所指的「涼薄、黑心」說話而招致禍害。

控方案情指出，被告於2021年9月25日至28日，在「香港警察」Facebook 帖文下，發布「（林婉儀 ）生前職業係咩」、「水記女幫板應該死左喇」、「不過係抵死」等留言；又轉發與林婉儀失蹤有關的《立場新聞》報道，並表示「狗官死一個點夠」、「希望有得認『魚』啦」及「最好就死╳埋喇」。