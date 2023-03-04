前男警嘲殉職水警被判煽動罪成 　兩同袍撤求情信 　官明言判監 (13:36)

水警總督察（追授）林婉儀前年9月25日追截走私船時墮海，最終殉職。時任男警在警方Facebook留言「抵死」、「狗官死一個點夠」而被捕，早前被裁定一項作出具煽動意圖而作為罪成立，案件今（4日）在西九龍裁判法院求情。辯方引述被告母親的求情信稱，今次闖禍源於「口不擇言」、「口出狂言」，懇求緩刑；惟署理主任裁判官香淑嫻表明不會考慮，「判監是唯一的合適判刑」，並將判刑押後3月20日，以待其背景報告完成。
罪成的被告崔駿民(26歳）報稱無業，當時駐馬鞍山軍裝巡邏小隊，案發後已辭職；被告在候判期間須繼續還押。
辯方大律師今求情時原本呈上5封求情信，包括被告崔駿民的母親及4名被告同袍，其後撤回其中2名同袍的求情信，並指出被告母親長居於國內，今亦在到庭旁聽。辯方續指，其母因疫情封關，已兩年無見過被告，惟今日相見，作為獨生子的被告卻在犯人欄內。辯方又引致述其母求情信指出，被告因「口不擇言」，無仔細考慮下「口出狂言」，說出香官在裁決時所指的「涼薄、黑心」說話而招致禍害。
控方案情指出，被告於2021年9月25日至28日，在「香港警察」Facebook 帖文下，發布「（林婉儀 ）生前職業係咩」、「水記女幫板應該死左喇」、「不過係抵死」等留言；又轉發與林婉儀失蹤有關的《立場新聞》報道，並表示「狗官死一個點夠」、「希望有得認『魚』啦」及「最好就死╳埋喇」。